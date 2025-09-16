Пять стран ЕС заблокировали предложение об ограничении выдачи виз для россиян

Греция и еще несколько стран Евросоюза наложили вето на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести новые ограничения на выдачу виз для граждан России.

Об этом пишет греческий портал Pronews.

«Вместе с туризмом была бы уничтожена и русская община в Греции, поскольку ее представителям не будут выдавать долгосрочные визы. Россия также примет аналогичные меры в отношении греков, что приведет к еще большему резкому падению экспорта», — говорится в материале.

Наряду с Грецией, эту идею не поддержали Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, 10% населения которого имеют российский паспорт, против не выступил.

Это туристические страны, которые сильно зависят от большого количества туристов. Портал отмечает, что Финляндия, ограничившая въезд для российских туристов, несет большие убытки в связи с этим — часть бизнеса обанкротилась.

Германия ужесточила выдачу виз для россиян

До этого стало известно, что Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз могут включить в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам.