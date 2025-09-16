Горсовет Красноярска принял отставку мэра Логинова

Городской совет депутатов Красноярска принял отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее поступила информация, что Логинов на фоне ареста по делу о получении взяток подал заявление об отставке.

В июне Московский суд арестовал Логинова по обвинению во взяточничестве. Следствие считает, что в 2018—2024 годах он, замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей.