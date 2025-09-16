Сенатор Владимир Джабаров предупредил, что Польша может оказаться перед угрозой нового раздела страны, если продолжит проводить политику, направленную против Востока. Такое мнение он высказал, комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который поднял тему введения бесполетной зоны над Украиной.

— Если Польша продолжит смотреть на Восток, обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории, — отметил сенатор.

Как написал Джабаров в Telegram-канале, подобные инициативы являются крайне опасными. Он подчеркнул, что Сикорский выступает одним из главных идеологов противостояния Варшавы и Москвы. Сенатор отметил, что из-за русофобской позиции многие польские политики фактически «потеряли страх».

МИД Великобритании пригрозил применить силу против РФ в случае возникновения новых инцидентов с беспилотниками, которые могут потенциально пересечь воздушное пространство стран НАТО.

10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».