Путин обсудил с главой Крыма «важный вопрос»

Российский лидер Владимир Путин во время церемонии открытия объектов в регионах 15 сентября рассказал, что пообщался недавно по телефону с главой Крыма Сергеем Аксёновым и отметил, что в ходе этой беседы обсуждался какой-то важный вопрос.

«Мы недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, движение есть вперёд. Если что-то не так — позвоните, мы переговорим ещё», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление президент России сделал в режиме видеоконференции, обращаясь к Аксёнову. В ответ глава Крыма отметил, что вопрос решается и «всё двигаем вперёд».

О чём именно шла речь — не уточняется.