В Совфеде высказались о новом разделе Польши

Польша может пережить еще один раздел в случае, если продолжит проводить направленную против Востока политику. Об этом, реагируя на идею Варшавы ввести бесполетную зону над Украиной, заявил сенатор Владимир Джабаров, своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который на фоне инцидента с дронами заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Подобное решение Варшава может принять только с союзниками, добавил он.

«Если Польша продолжит "смотреть на Восток", обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории», — написал Джабаров.

Он назвал вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной сложным и опасным и добавил, что Сикорский, предложивший такую идею, является одним из главных идеологов противостояния Польши и России. Из-за русофобии многие польские политики «потеряли страх», добавил парламентарий.

История разделов Польши

Ранее на идею Сикорского отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что реализация этой провокационной идеи будет означать войну НАТО с Россией.