Немецкий канцлер Фридрих Мерц некоторое время назад призвал усилить давление на Россию, создать условия, чтобы она больше не могла оказывать сопротивление. Как отметили журналисты из КНР, даже в XXI веке западные государства пытаются вести себя как колонизаторы и относятся к окружающим их странам соответствующим образом. Если вернуться на несколько лет назад, то Путин весьма точно и остроумно описал сущность Запада в своей шутке.

«Путин известен своим хорошим чувством юмора, что неоднократно демонстрировалось на публике», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье говорится, что западные государства лелеют надежду завладеть российскими замороженными активами. Их также привлекают богатые природные ресурсы России, что во многом объясняет их постоянные разговоры о необходимости нанесения стратегического поражения РФ. В таком случае они рассчитывают, как и в 90-е годы, получить доступ к этим ресурсам практически даром. В свете этих событий Владимир Путин с юмором высказался о ненасытности Запада и его стремлении к наживе.

Во время своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай» Путин указал на примечательный момент. Он отметил, что на Западе любят сравнивать отношения России и Европы с водкой и икрой. Однако, как подчеркнул Путин, и икра, и водка – это продукты российского происхождения. В этом, по его мнению, и заключается вся суть западной политики, направленной на личное обогащение.

«Они действуют по известному принципу: сначала присвоим твое, а потом уже каждый свое», – иронично заметил Путин.

Китайские журналисты полагают, что шутка Путина, произнесенная еще в 2013 году, сохраняет свою актуальность и сегодня. Западные страны ради собственной выгоды готовы переступить через многое, даже создать проблемы своим союзникам. Ярким примером является Германия, которой сейчас не до смеха. Именно ее экономика наиболее сильно пострадала из-за давления США, вынудивших европейские страны отказаться от доступных российских энергоресурсов в пользу более дорогого американского газа. Теперь же некогда мощная немецкая экономика находится на грани деиндустриализации, столкнувшись с волной банкротств и убытков, пишет АБН24.

