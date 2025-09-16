Кадыров признался в обычном для мужчин хобби

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что является болельщиком не только футбола, но и спорта в целом. По его словам, любовь к спорту — это отличительная особенность жителей республики.

«Я ярый болельщик именно спорта. Очень сильно переживаю за любимых спортсменов <...> Так что я не только футбольный болельщик», — заявил Кадыров РИА Новости. Он отметил, что любовь к спорту и активное участие в спортивной жизни отличают жителей республики.

Ранее Кадыров подчеркнул, что предпочитает проводить свободное время в Чечне и интересуется историческими и культурными достопримечательностями региона. По его словам, поездки за границу связаны исключительно с экономическими вопросами, а в отпуске он бывает редко, уделяя больше внимания жизни и развитию республики.