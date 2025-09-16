В МИД заявили о стремлении провести встречу с США по раздражителям в отношениях

Москва и Вашингтон стремятся организовать очередную встречу для обсуждения по раздражителям в отношениях до окончания осени. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Все же, если говорить о каких-то временных рамках, то мы ориентируемся на то, чтобы постараться провести такое мероприятие по крайней мере до конца осени», — подчеркнул заместитель министра.

Он отметил, что назначенная ранее встреча в данном формате переносилась несколько раз, при этом причинами были не только вопросы организации, логистики или несовпадения графиков.

Стало известно об изменении позиции Трампа в отношении России

«Лучше постараться при наличии политической воли с обеих сторон еще поработать за кулисами, может быть, получится сформировать базу для следующего шага или шагов, тогда все логистические, организационные аспекты решатся быстро, будут урегулированы быстро», — добавил дипломат.

В августе Рябков сообщал, что правительство Украины и власти стран — членов Европейского союза (ЕС) занимаются откровенным саботажем договоренностей, достигнутых с Россией и США.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии подвижек в организации саммита Россия — США — Украина.