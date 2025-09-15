Депутат сделал неожиданное заявление о роли Москвы на Ближнем Востоке

Россия становится все более востребованной как переговорщик на Ближнем Востоке, рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, после удара ВВС Израиля по Дохе (Катар) лидеры арабских и исламских стран провели саммит. В декларации, принятой по итогам встречи, ее участники категорически отвергли выселение палестинского народа, призвали международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа.

«Россия становится кратно востребована на Ближнем Востоке с момента удара [Израиля] по Катару (также являющемуся ударом по институту посредничества). Итоги сегодняшней конференции в Дохе подтверждают это. Доверие между Израилем и соседями по региону на нулевом уровне», — отметил парламентарий.

По его оценке, Израиль «ожидаемо подталкивает арабский мир» к ответным действиям. В частности, пересмотру принципов своей безопасности, созданию военного блока арабских стран и экономическим санкциям.

«Глубоко сожалеет»: союзникам Трампа на Ближнем Востоке преподали урок

Шхагошев разъяснил, что главная новизна «агрессии Израиля» в том, что он потенциально может «найти» террористов в любой стране региона и нанести удар.

Напомним, что 9 сентября ВВС Израиля нанесли удар по членам высшего руководства ХАМАС, которые находились в офисе палестинского движения в Дохе.

После удара премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Катар и другие страны, укрывающие «террористов», выдворить их или предать суду.

«Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы выдворите их, либо предадите их суду. Потому что если вы этого не сделаете — это сделаем мы», — подчеркнул глава кабмина.

Премьер также раскритиковал страны, осуждающие действия ЦАХАЛ, заявив, что им «должно быть стыдно» за такую позицию.