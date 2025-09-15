Глава Чечни Разман Кадыров отреагировал на недавнее интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором она высказалась о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве, назвав его порядочным человеком.

Он охарактеризовал ее слова жалким пустословием артистки в своем Telegram-канале.

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — написал Кадыров.

По его словам, о пользе, которую принес Дудаев Чечне, надо было спросить у самих чеченцев.

«Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку», — напомнил глава Чечни.

Он продолжил, что, пока в стране был кризис, Дудаев хвастался ракетами и танками.

«Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — заключил Кадыров.

Ранее на слова Пугачевой ответил глава министерства по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев. Он напомнил, что Джохар Дудаев террорист, из-за которого Чечня оказалась ввергнута в хаос и разрушена.