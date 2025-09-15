В Госдуме неожиданно объяснили слова Келлога о поражении России на Украине

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник предположил, что заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине вызваны его желанием порадовать Владимира Зеленского. Об этом пишет NEWS.ru.

Реальная ситуация на линии соприкосновения кардинально отличается от той, которую описывают на Западе, отметил парламентарий.

Политик также предположил, что Келлог, как пожилой человек, адекватно оценивать действительность не всегда может.

По мнению депутата, Келлог, вероятно, нашел с Зеленским что-то общее, и они ведут эту пропагандистскую кампанию для определенной аудитории внутри Украины.

Чтобы сделать приятное Зеленскому, Келлог говорит то, что тот хочет услышать, добавил собеседник издания.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о якобы «проигрыше» России в конфликте на Украине не имеют смысла, так как в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном он не участвует.