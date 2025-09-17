Россия предпочла бы урегулировать ситуацию вокруг Украины путем дипломатии и открыта к переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом, комментируя на брифинге слова американского лидера Дональда Трампа о возможных санкциях против Москвы и призыв ко всем участникам НАТО отказаться от российской нефти.

"Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу. Мы по-прежнему заявляем о том, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Поэтому здесь наша позиция хорошо известна, она никак не менялась", - сказал представитель Кремля.

В Киеве раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече

Он не стал предполагать, как связаны слова Трампа с ходом переговорного процесса. "Это, наверное, надо спрашивать американскую сторону", - заметил Песков.