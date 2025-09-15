Захарова назвала колоссальным спрос на посещение Китая у россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о колоссальном спросе россиян на поездки в Китай.

«Начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем, связан он с инициативой китайской стороны по введению безвизового режима... Был колоссальный спрос на посещение Китая в последние годы», — отметила дипломат в интервью ТАСС.

Эксперт Onlinetours Оксана Власенко между тем в беседе с RT дала советы российским туристам, которые планируют воспользоваться решением Китая по отмене виз для граждан России.