В России дали совет задумавшейся о закрытии неба над Украиной Польше

Lenta.ru

Задумавшейся о закрытии неба над Украиной Польше следует почитать старые учебники истории. Такой совет польским властям дал сенатор Владимир Джабаров, его слова приводит Life.ru.

Джабаров отметил, что вопрос бесполетной зоны является крайне сложным и задал вопрос, готовы ли сами страны НАТО соблюдать режим закрытого над Украиной неба. Также член Совета Федерации предупредил, что выпады против России всегда плохо заканчиваются для Варшавы.

Они в своем русофобском мире просто потеряли страх. Хорошо бы взять старые учебники истории почитать, чем для Польши заканчивались вылазки против России.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной силами НАТО станет прямым шагом к третьей мировой войне.