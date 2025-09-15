Посол России в Британии раскрыл, планировались ли какие-то цели в Польше

Посол России в Лондоне Андрей Келин в ходе вызова в британский МИД рассказал, что в ходе массированных авиаударов по объектам ВПК Украины никаких целей на территории Польши не планировалось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

В понедельник, 15 сентября, британский МИД вызвал посла России в Великобритании на фоне инцидента с беспилотниками в Польше.

«Указали британцам, что в ходе недавних авиаударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины никаких целей на территории Польши не планировалось», — отметили в посольстве.

Подробные разъяснения были даны российскими представителями в различных столицах стран НАТО и ЕС, а также в Нью-Йорке в ходе заседания СБ ООН, уточнили в дипмиссии.

Ранее в пресс-службе посольства сообщили, что у Москвы нет заинтересованности в эскалации напряженности в отношениях с Варшавой или Североатлантическим альянсом.

В Минобороны РФ уточнили, в свою очередь, что максимальная дальность полета российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.