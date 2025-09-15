Захарова прокомментировала закрытие Польшей границы с Белоруссией

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) идет по пути худших практик, окружая себя «колючей проволокой» и вводя запреты для своих же граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова прокомментировала закрытие Польшей границы с Белоруссией
© Global Look Press

«Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы, то есть взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой», — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении закрыть границу с Белоруссией. Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский отметил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.