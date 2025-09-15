Захарова: в мире атакуют даже принципы изучения Второй мировой

Мир в последние годы сталкивается не только с попытками исказить, переписать историю Второй Мировой войны, но и с нападениями на принципы ее изучения как таковые, рассказала на пресс-конференции официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, исследователи, желающие представить правдивую информацию о войне, сталкиваются с политикой отмены. Кроме того, фиксируются попытки блокировки СМИ, факты преследования общественных деятелей, журналистов, «вплоть до их физического уничтожения».

«Сумасшедшие, агрессивные попытки исказить не только саму историю, с этим мы уже давно сталкиваемся, а даже подход к изучению истории подвергается нападению», — разъяснила Захарова.

Дипломат заметила, что для искажения правды о Второй мировой также используются вбросы, фейки и манипуляции.

Ранее представитель МИД сообщила, что Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить Москве решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы.

Захарова уточнила, многие из наиболее рьяных евроатлантистов — прямые потомки «гитлеровских прихвостней или пресмыкавшихся перед ними коллаборационистов».