Попытки ЕС представить российские реалии в негативном свете выглядят неубедительно для любого, кто хоть немного знаком с происходящим в стране. Об этом заявил News.ru председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, знакомый с ситуацией человек просто не может серьезно воспринимать претензии, выдвинутые институтами Евросоюза.

«К сожалению, они пытаются точечно подвергнуть сомнению, как-то в негативе представить российские реалии. Но выглядит это для человека мало-мальски с этими реалиями знакомого на самом деле, совершенно неубедительно, поэтому, мне кажется, здесь даже не стоит тратить время на какие-либо комментарии», — пояснил Слуцкий.

Напомним, что ранее в Единый день голосования в 81 регионе РФ прошли выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. В частности, в Севастополе выбрали губернатора города и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. При этом в Евросоюзе назвали выборы в российском городе «нарушением норм международного права», подчеркнув, что не признают их результаты.

В свою очередь председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев осудил заявление ЕС, напомнив, что «жители города 11 лет назад убедительно высказались за возвращение в состав России, и от этого выбора не отступают».