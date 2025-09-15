Путин прокомментировал изменения климата для России

Изменения климата для России, как заявил президент РФ Владимир Путин, имеют практическое значение, создавая различные риски.

© kremlin.ru

«Мы видим, какие процессы происходят на планете, - сказал глава государства во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. - Климат меняется».

Вместе с тем, как отметил российский лидер, «для нас это имеет практическое значение».

Он привел в пример упомянутые в коде видеоконференцсвязи паводки, которые происходят в различных российских регионах и все, что с этим связано - «размыв могильников и так далее».