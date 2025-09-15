Российский сенатор Владимир Джабаров назвал опасными призывы Польши рассмотреть введение бесполетной зоны над Украиной. Об этом сенатор рассказал Life.

Джабаров задался вопросом, кто стал бы соблюдать решение о бесполетной зоне и стали ли бы это делать сами страны НАТО. Он заявил, что западные страны «просто потеряли страх в своём русофобском мире».

«Хорошо бы взять старые учебники истории почитать, чем для Польши заканчивались вылазки против России», - сказал Джабаров.

Ранее польские власти сообщили, что в воздушном пространстве страны в ночь на 10 сентября оказались беспилотники. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что несколько дронов были сбиты. Пострадавших нет.

Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он сообщил, что Польша попросит союзников по НАТО увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

Медведев пригрозил войной с НАТО

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной «стоит обдумать». По его словам, «технически» НАТО и ЕС могли бы это сделать, но «это не решение, которое Польша может принять в одиночку».