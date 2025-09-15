Посол Сербии в России Момчило Бабич рассказал о давлении на Белград со стороны Запада. Об этом он заявил газете «Известия» на праздновании Дня единства, свободы и национального флага республики.

По словам сербского дипломата, страна подвергается давлению со стороны западных государств из-за «тесных, дружеских отношений» с РФ, а также из-за отказа от введения санкций против нее.

«Это мне почти открыто говорят западные дипломаты, советуя, якобы в дружеском тоне, подумать над дружбой с Россией. Но размышлений быть не может — мы не вправе предать наших предков», — заверил спикер.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Европейский союз использует студенческие протесты в Сербии и готовится к осуществлению майдана в республике.