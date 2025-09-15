МИД России назвал искаженным распространившееся в сети видео с Захаровой о Непале

В различных каналах в Telegram появилась 50-секундная видеозапись с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, в которой она говорит о ситуации в Непале.

«В прямом эфире мы видели, как людей, которые еще вчера были у власти, ... под прицелы объективов телефонов их избивали, их, возможно, убивали, есть жертвы... Это страшно, очень страшно... Страшно, когда ты наблюдаешь кадры крушения самолета и какого-то происшествия на воде, но когда это не связано со стихийным бедствием…» — сказано в видео.

При этом каналы обвинили Захарову в том, что ее пугают протесты в Непале больше стихийных бедствий. Однако эти обвинения были беспочвенны, так как слова представителя российского ведомства вырвали из контекста.

Министерство иностранных дел России оперативно опровергло эти данные и Катманду».

«Авторы вброса, конечно же, внимательно смотрели передачу и знали, что фраза содержит иной смысл, однако целенаправленно смонтировали ролик и составили подводку таким образом, чтобы создать ложное впечатление. Расчет был на то, что с источником аудитория сверяться не будет», — говорится в сообщении ведомства.

Также министерство привело полный видеоотрывок из ее выступления, посмотрев который, «каждый убедится, что Захарова говорит, что в Непале в прямом эфире разворачивается трагедия и любой вменяемый человек не иначе как с ужасом мог наблюдать за тем, как в режиме онлайн, под объективы и вспышки камер избивают и убивают людей. Она также отметила, что страшно за моральный облик тех людей, которые совершали расправу и насилие в режиме онлайн».

Сообщения о том, что официального представителя МИД России Марию Захарову напугали протесты в Непале больше стихийных бедствий, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».