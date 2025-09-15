Война с НАТО и совещание Путина: главные заявления Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня ответил на вопросы о подготовке встречи на высшем уровне по Украине и войне НАТО с Россией, а также сообщил совещании по экономическим вопросам. Главные заявления Пескова в материале «Рамблера».

«НАТО воюет с Россией»

Североатлантический альянс де-факто ведет войну с Россией, поддерживая Украину. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах», — заметил он.

Он также обратил внимание на то, что «НАТО де-факто задействовано в этой войне», оказывая прямую и косвенную поддержку Киеву.

Встреча на высшем уровне по Украине

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Европа и Украина не готовы к организации встречи на высшем уровне для урегулирования кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы в ходе встречи зафиксировать заранее сделанные наработки.

«А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев – нет», — пояснил Песков журналистам.

Совещание по бюджету

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что сегодня президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам в рамках работы по согласованию бюджета.

«Это регулярная практика - такие совещания. Оно будет в очном формате. В данном случае правительство придет к президенту в рамках обсуждения начавшейся работы по бюджетному процессу», — сказал представитель Кремля.

Также, по словам Пескова, президент России сегодня в режиме видеоконференции откроет новые объекты в разных регионах страны.

«Мероприятие приурочено ко Дню образования Государственной санитарной эпидемиологической службы. Будут (…) открываться новые объекты службы: в Мариуполе, в ДНР, Волновахе в ДНР, в Оренбургской области, в Воронеже, в Симферополе, в Волгограде», — пояснил он.

Ответ России на изъятие замороженных активов

Возможное изъятие замороженных российских активов не пройдет бесследно. Москва будет отстаивать свою собственность. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Помимо того, что это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действия России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность», — заверил Песков.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.

В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Украине замороженных активов РФ в форме долговых расписок. В Брюсселе предложили обменивать активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном.