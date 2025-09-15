Журова призвала не уподобляться истерии Запада

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что нашей стране не стоит уподобляться Западу в вопросе отмены иностранной музыки на спортивных мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Колунов предложил сократить либо полностью запретить использование иностранной музыки на внутрироссийских спортивных мероприятиях.

«Не надо уподобляться Западу и отменять культуру, - прокомментировала РИА Новости коллега-депутат Журова. - Просто нужно соблюдать баланс». По словам олимпийской чемпионки, когда на трибунах «одна иностранная музыка и нет нашей», это странно, поскольку «мы все-таки в России» и «приятнее, чтобы играла наша музыка». Однако это не означает, что «мы сейчас всех отменим».

Журова отметила, что следует понимать: ряд музыкальных композиций является уже всемирным наследием.

Кроме того, олимпийская чемпионка подчеркнула важность музыки в межкультурной коммуникации.