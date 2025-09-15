В Кремле оценили роль Европы в урегулировании на Украине

Европа не хочет вникать в суть конфликта на Украине и мешает переговорам по его урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, европейцы не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ни у Киева, ни у Европы нет готовности вести подготовку к встрече по Украине на высшем уровне.

Кремль оценил призывы к незамедлительной встрече Путина и Зеленского

Ранее Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в отношении России иссякает. Он отметил, что Москва сохраняет готовность к урегулированию украинского конфликта политико-дипломатическими средствами.