«Посыл правильный»: в Госдуме оценили запрет иностранной музыки на стадионах

Предложение полностью отказаться от иностранной музыки на внутренних спортивных мероприятиях в России представляется нецелесообразным и труднореализуемым. Об этом заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

По мнению Шолохова, главная проблема заключается не в отсутствии запретов, а в недостаточной популярности отечественной культуры. Как уточнил он, «посыл запретить иностранную музыку на стадионах, конечно, правильный», но не все можно и нужно регулировать законодательными нормами.

«На мой взгляд, это сложно и чрезмерно. Во многих подобных случаях я задаюсь вопросом, кто выбирает такой контент, почему в большинстве своем звучит только зарубежная музыка. Это вопрос к нам самим. Вот почему нужно заниматься тем, чтобы в обществе возрождались интерес и уважение к родной культуре, вот это правильный путь», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что в Государственной думе ранее было выдвинуто предложение о сокращении использования иностранной музыки на внутренних спортивных мероприятиях. С такой инициативой выступил депутат Сергей Колунов, который подчеркнул важность поддержки отечественных исполнителей. Парламентарий обратил внимание на то, что во время перерывов на матчах по волейболу, футболу и хоккею часто звучит музыка зарубежных исполнителей.