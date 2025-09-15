Кремль оценил призывы к незамедлительной встрече Путина и Зеленского

Призывы к немедленной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским направлены на эмоции. Так заявления о необходимости срочно организовать встречу оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что смысла от скорой встречи без должной подготовки не будет.

"Есть призывы к встрече незамедлительной, но скорее это направлено на эмоциональный эффект" - Дмитрий Песков.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным лицом к лицу