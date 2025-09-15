Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обратили внимание на публикацию Блумберг, авторы которой утверждают, что США намерены предложить странам G7 правовой механизм для изъятия замороженных российских активов. Эти средства, отмечается в статье, предполагается направить на поддержку обороноспособности Украины.

«Мы знаем, что есть лагерь, который выступает за изъятие (российских активов, которые в 2022 году были заморожены на Западе) и есть лагерь, который склонен действовать более осторожно», - сказал Песков.

Он отметил, что приверженцы острожного подхода понимают, что такие действия не только существенно подорвут доверие к западной финансовой системе, но и станут предметом отстаивания Россией прав на свою собственность в юридическом ключе.

Спикер Кремля подчеркнул, что изъятие российских активов неизбежно будет иметь негативные последствия для инициаторов подобных решений.