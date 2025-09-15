Песков заявил о паузе в переговорах с Киевом

В переговорном процессе Москвы и Киева пауза, Украина не проявляет гибкость. Но Россия все равно сохраняет готовность к диалогу. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Российская Газета

В Кремле знакомы с заявлениями президента США Дональда Трампа про новые санкции и о том, что его терпение иссякает.

"Мы слышали эти заявления", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами.

А вот со стороны Киева процесс искусственно притормаживается, в суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, не обращают внимание на первопричины конфликта, продолжил представитель Кремля.

"Но Россия все равно сохраняет открытость и готовность к диалогу", - заверил Песков.

"Да, есть пауза, пауза налицо", - сказал про переговоры с Киевом пресс-секретарь президента России.

"Какой-то гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет", - констатировал он. "Есть призывы к незамедлительной встрече, но, скорее, это направлено на такой эмоциональный эффект", - заметил Песков.

Он подчеркнул, что встреча лидеров сама по себе, неподготовленная, будет абсолютно бесполезна.

"Любые контакты на высшем уровне должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы были зафиксированы наработки, которые заранее должны быть сделаны на экспертном уровне", - пояснил представитель Кремля.

Но готовности к этому ни Киев, ни европейцы не проявляют.