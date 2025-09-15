Североатлантический альянс де-факто ведет войну с Россией, поскольку оказывает прямую и косвенную поддержку Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«НАТО оказывает как косвенную, так и прямую поддержку Украине. Поэтому можно абсолютно уверенно сказать, что альянс воюет с Россией», — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, это является «очевидным» фактом, который «не нуждается в каких-либо доказательствах».