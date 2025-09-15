Песков заявил, что выборы в России прошли успешно

Единый день голосования (ЕДГ) в России прошел успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся в данном случае на заявления наших правоохранителей, на заявления, в первую очередь, ЦИКа. Судя по этим заявлениям, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано", – объяснил Песков.

Он также высказался о высоких результатах действующих губернаторов. По словам пресс-секретаря, это говорит о продолжающейся консолидации россиян вокруг Владимира Путина и его команды.

На прошедших выборах жители российских субъектов избирали глав Татарстана, Чувашии, Коми, Пермского, Краснодарского и Камчатского края, Брянской, Свердловской, Курской, Архангельской, Ленинградской, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Иркутской, Калужской, Ростовской и Новгородской областей, а также Севастополя и Еврейской автономной области (ЕАО).

Всего в голосовании приняли участие около 26 миллионов человек. Общая явка составила около 47%. В наблюдении за выборами участвовали 149 717 наблюдателей, никаких происшествий, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не произошло.