Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в 2026 году

Центризбирком подвел итоги единого дня голосования и уже завтра приступает к подготовке следующей кампании - 2026 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, она будет непростой, поскольку в следующем году должны состояться выборы в Госдуму IX созыва.

"Мы системно готовимся к парламентским выборам 2026 года, которые пройдут в сентябре будущего года. Мы точно не ожидаем, что они будут простыми, но, поверьте, на основе анализа, прогноза предпримем все предупредительные меры, направленные на то, чтобы избирательная кампания, крупная федеральная политическая кампания в следующем году прошла так, как она должна проходить", - сказала председатель.

Кроме того, уже известно, что в единый день голосования-2026 должны состояться семь губернаторских кампаний.

"На сей момент известно, что это республики Мордовия и Тыва, Чеченская Республика, Белгородская, Пензенская, Тверская и Ульяновская области", - уточнила Элла Памфилова, добавив, что этот список может увеличиться по мере приближения к старту кампании.

Кроме того, ожидаются выборы депутатов региональных парламентов в 39 регионах. А еще в 10 субъектах планируются выборы депутатов местного самоуправления городов - региональных центров.

Согласно действующему законодательству, в год проведения выборов в Госдуму единый день голосования назначается не на второе, а на третье воскресенье сентября. То есть голосование должно состояться 20 сентября 2026 года.