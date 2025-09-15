Памфилова: Явка на выборы составила около 47%

Явка на избирательные участки по итогам трехдневного голосования составила порядка 47%. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге 15 сентября, подводя предварительные итоги прошедших выборов.

«В выборах приняли участие около 26 млн избирателей, то есть явка составила около 47%», — сказала глава ЦИК, которую процитировал ТАСС.

По ее словам, нынешний показатель явки на 8 процентных пунктов превысил явку аналогичной по масштабу и формату избирательно кампании 2022 года.

Памфилова назвала ее довольно высокой.