Минниханов, Хинштейн, Дрозденко показали лучшие результаты. Первые итоги выборов

Действующий глава Татарстана, а также его коллеги в Ленинградской области (также действующий глава), Курской (врио губернатора) и Оренбургской (врио губернатора) показывают наилучший результат по количеству набранных голосов избирателей после подсчета большинства бюллетеней на губернаторских выборах в 2025 году, следует из результатов ЦИК. Подсчет еще не завершен, однако во всех регионах подсчитано большинство бюллетеней.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга заявила, что избирательные кампании в стране прошли спокойно.

ТАСС собрал основное о первых результатах.

Главы регионов

Рустам Минниханов (Татарстан) после обработки 99,2% бюллетеней набирает 88,12% голосов. Александр Хинштейн (Курская область) набирает 86,92%, Александр Дрозденко (Ленинградская область) - 84,21%, Евгений Солнцев (Оренбургская область) - 83,85%. Также действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получает 83,37% голосов после подсчета 98,4% бюллетеней. Свыше 83% также набрала врио Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк.

Самый низкий результат на данный момент у действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева - он набирает 60,79%. У врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера 61,3% голосов. Кроме этого, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов набирает 62,19% голосов, действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов - 62,97%.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 81,18% голосов по итогам обработки 97,03% протоколов. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 81,72% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", набирает на выборах в регионе 70,04% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 72,34% голосов по итогам обработки 97,19% протоколов. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает с 74,3% голосов на досрочных выборах главы региона по итогам обработки 97,08% протоколов. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выдвинутый партией "Единая Россия", победил на выборах в регионе с 70,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 78,78% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Действующий глава Чувашской Республики Олег Николаев, который является членом партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", лидирует на выборах руководителя региона с 67,42% голосами по итогам обработки 97,21% протоколов. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 67,55% голосов по итогам обработки 90,13% протоколов. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 67,32% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Выборы законодателей

"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, набрав 54,48% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Второе место занимает "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 13,43%, третье место у ЛДПР - 9,79%. Далее идут партия "Новые люди" с 8,11%, КПРФ с 5,94% и Российская партия пенсионеров за справедливость с 5,69%.

На выборах в Госсовет Республики Коми победила "Единая Россия" с результатом 44,50% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте - партия КПРФ, набравшая 14,87% голосов, на третьем - партия ЛДПР с 14,11% голосов. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала 7,07% голосов, "Новые люди" - 5,96% голосов.

На выборах депутатов Костромской областной думы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий единороссы набирают 50,25% голосов, свидетельствуют данные в ЦИК РФ. КПРФ получает 11,27% голосов. У ЛДПР 12,11% голосов, у партии "Новые люди" - 6,83%, у "Партии пенсионеров" - 7,25%, у "Справедливой России - За правду" - 6,14%.

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курганской областной думы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Единороссы набирают 54,91% голосов, свидетельствуют данные в ЦИК РФ. КПРФ набирает с 10,69% голосов. У ЛДПР 12,85% голосов, а у партии "Новые люди" - 7,37%, "Партия пенсионеров" - 6,24%, "Справедливая Россия - За правду" - 5,87%.

По предварительным итогам выборов депутатов в Магаданскую областную и городскую Думы также лидирует "Единая Россия" - 65,89% от общего количества избирателей, сообщил журналистам председатель Магаданской областной избирательной комиссии Николай Жуков. На втором месте политическая партия ЛДПР - 12,83%, на третьем месте КПРФ - 8,4%.

Заявление ЦИК

Единый день голосования подошел к концу во всех субъектах федерации, где он проходил, сообщила Памфилова.

Она отметила, что нарушений в ходе выборов разного уровня было мало.

Недействительными признали 149 бюллетеней на 8 избирательных участках в пяти субъектах страны, сообщила глава ЦИК.

О выборах

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе России.

В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах.

Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.