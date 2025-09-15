Карасин ответил на слова Трампа о ненависти Путина и Зеленского друг к другу

Российский лидер Владимир Путин несколько раз говорил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о ненависти российского и украинского президентов друг к другу.

© Пресс-служба Совфеда

— Это психологическое наблюдение господина Трампа оставим при нем самом. Конечно, большой любви нет. Но в данном случае речь идет не о симпатиях и антипатиях, а о способности разговаривать, — подчеркнул Карасин, его цитирует Lenta.ru.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский испытывают взаимную ненависть, которая мешает им вести диалог. Американский президент также заявил, что продолжает подготовку к возможным переговорам между Путиным и Зеленским с последующей трехсторонней встречей.

Глава Белого дома также высказал мнение, что санкции европейских государств в отношении России недостаточно жесткие. По словам политика, от него не стоит ожидать введения более сильных антироссийских санкций, по Евросоюз закупает в РФ нефть.