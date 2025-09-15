Медведев дал совет главе МИД Австрии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на смену главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер позиции по вступлению страны в НАТО.

"Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер вспомнила о былом величии почившей империи и статусе Вены в мировой дипломатии. Спустя почти два месяца после слов о необходимости присоединиться к НАТО она вдруг заявила, что именно в Австрии должны состояться переговоры России и Украины, так как это нейтральная страна, которая не должна вступать в альянс. Она, мол, категорически против этого вступления. Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе," - написал Медведев в Telegram-канале.

На сегодняшний день внеблоковый статус Австрии установлен в отдельном конституционном законе. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны.

При этом Майнль-Райзингер ранее заявила, что открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности, отметив, что обсуждение членства страны в НАТО могло бы быть "весьма плодотворным".

Медведев пригрозил войной с НАТО

Медведев в ответ указал, что Россия уже отреагировала на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, и для Австрии "также никто исключений делать не будет". Канцлер Австрии через несколько дней сообщил, что страна не будет пересматривать политику нейтралитета, вступление в НАТО не стоит на повестке дня.