Медведев призвал возродить обезлюдевшие населенные пункты в курском приграничье
Об этом Дмитрий Медведев заявил в ходе ВКС.
Прошло заседание региональный отделений партии "Единая Россия", заседание проходило в режиме ВКС. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что нужно восстановить поврежденные и обезлюдевшие населенные пункты Курской области в приграничье:
- Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты, которые сейчас безлюдны. Сделаем и это, - цитирует его ТАСС.