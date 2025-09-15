Захарова оценила слова главы МИД Польши о нежелании Европы воевать с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России ради защиты Украины.

«Вот такие «гарантии безопасности» от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о «западном курсе», — написала Захарова.

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

«Я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — сказал Сикорский.

