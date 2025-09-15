Леонов: запрет продажи вейпов в РФ позволит бороться с контрабандой наркотиков

Полный запрет продажи вейпов в России позволит эффективнее бороться с контрабандой наркотиков. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с актрисой Аглаей Тарасовой, которая пыталась провести в Россию наркотики, спрятав их внутри вейпа. Леонов считает, что полный запрет на продажу вейпов в России исключит даже намек на наличие наркотической жидкости в устройствах, поскольку самих электронных сигарет на российском рынке не будет.

То есть, способ спрятать наркотик внутри вейпа будет невозможно. Депутат уточнил, что в электронных сигаретах используется никотиновая жидкость, следовательно, каждое устройство предполагает наличие отсека для жидкости. Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провести на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты.

Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса. В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.