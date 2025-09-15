Западные кураторы Владимира Зеленского не дадут ему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, чтобы лидер киевского режима "не наломал дров". Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется "наломать дров". Поэтому в Москву его никто не пустит. Да и первопричина кризиса кроется отчасти и в нем, ведь именно его привели к власти через военный переворот. Думаю, что встреча на самом высоком уровне будет возможна, но для этого нужна большая предварительная работа", - сказал собеседник агентства.

Трамп: Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что готов пригласить Зеленского в Москву, если он готов к встрече. Однако лидер киевского режима в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался от этого предложения. Позже, выступая на Восточном экономическом форуме, российский президент назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с Зеленским, а также отметил, что Россия готова гарантировать как его безопасность, так и представителей Киева, если они решат приехать.