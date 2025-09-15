Кадыров — о районе имени Путина: это благодарность президенту

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости, что район имени Владимира Путина в Грозном является бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность президенту за то, что он устранил ваххабизм и терроризм, а также помог восстановить республику.

«Каждый в долгу перед ним», — сказал Кадыров.

Также глава республики отметил, что новый район планировалось сделать не просто красивым для жителей и гостей города, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития.

В прошлом году Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного.

Также глава Чечни стал победителем премии Финансового университета при правительстве России в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона».