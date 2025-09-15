На Украине заочно осудили главу Тверской области за помощь Бердянску учебниками

Суд на Украине заочно приговорил губернатора Тверской области Игоря Руденю к восьми годам лишения свободы за оказание гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области.

Как отмечает РИА Новости, речь идёт, в том числе об обеспечении школ учебниками, а также о поддержке военнослужащих ВС России.

При этом, согласно материалам, суд признал Руденю виновным в якобы «финансировании действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», а также якобы изменения государственной границы Украины.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса.