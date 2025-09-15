Раскрыты подробности о переговорах России и Украины
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал состояние российско-украинских переговоров. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».
Косачев раскрыл подробности о переговорах России и Украины и подчеркнул, что диалог поставлен на паузу.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. По его словам, для общения сторон пока «не сложились условия».