Раскрыты подробности о переговорах России и Украины

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал состояние российско-украинских переговоров. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Косачев раскрыл подробности о переговорах России и Украины и подчеркнул, что диалог поставлен на паузу.

«Киев не находится в данный момент в переговорном процессе с Россией. Насколько я понимаю, даже консультации рабочего уровня сейчас поставлены на паузу не по нашей инициативе, произошло это до нынешней провокации» [с БПЛА в Польше — прим. «Ленты.ру»]», — уточнил сенатор.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. По его словам, для общения сторон пока «не сложились условия».