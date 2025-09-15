В ГД призвали запретить использовать иностранную музыку на спортивных мероприятиях
Депутат Госдумы Сергей Колунов выразил мнение, что на спортивных мероприятиях внутри России необходимо сократить или полностью запретить использование иностранной музыки.
По его словам, на волейбольных матчах, а также в других видах спорта, включая футбол и хоккей, складывается ситуация, когда в промежутках между розыгрышами мяча/шайбы используются вставки именно зарубежной музыки, а российская при этом практически не звучит. Парламентарий отметил, что такая тенденция приводит к популяризации зарубежных песен и авторов, подавляющее большинство из которых в 2022 году осудило проведение спецоперации и объявило об отмене концертной деятельности в России.
«И зачем мы их «пиарим»? Наша задача — развивать своё, в том числе в музыке», — цитирует его РИА Новости.
Колунов подчеркнул, что спортивные мероприятия являются хорошей площадкой для поддержки российских исполнителей и повышения их узнаваемости, чем и важно пользоваться.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее заявил, что в России не рады занимавшим активную антироссийскую позицию артистам.
Народный артист России Владимир Девятов, в свою очередь, призвал уехавших артистов покаяться, если они хотят вернуться в Россию.