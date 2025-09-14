Медведев дал обещание по обезлюдевшим селам Курской области

Все населенные пункты Курской области, которые пострадали и обезлюдели из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны быть восстановлены. Такое обещание дал председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты, которые сейчас безлюдны», — сказал он, подчеркнув, что власти сделают это.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителям домов вне приграничья, которые утратили имущество из-за атак ВСУ, выплатят компенсацию в размере 195 тысяч рублей. До этого он попросил президента России Владимира Путина продлить выплаты для жителей курского приграничья до момента, пока те не вернутся в свои дома.