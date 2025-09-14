Сенатор прокомментировал заявления Трампа о российской нефти

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа европейским странам отказаться от российской нефти. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что в ближайшее время Европа не избавится от зависимости от российских энергоносителей. Он отметил, что ряд европейских стран получают газ из России — например, Венгрия и Словакия. По мнению

«Газ получает и ряд других стран через "Турецкий поток", причем в 1-м квартале 2025 года "поток" увеличился на 16 процентов. Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводном газе — более 11 процентов. Во-вторых, на Россию приходится более 17 процентов всего потребляемого в Европе СПГ», — указал сенатор.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против РФ.