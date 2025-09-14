Единый день голосования завершился в России

Единый день голосования завершился во всех регионах России, где он проходил. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

© m24.ru

"Сейчас уже идет подсчет голосов, вводятся протоколы", – сказала она в информцентре ЦИК, подводя предварительные итоги выборов.

Выборы высших должностных лиц прошли в России с 12 по 14 сентября. Избирательные участки закрылись в 81 субъекте страны, где проходило голосование.

В 20 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном – выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избрали депутатов законодательных собраний.

Всего участие в выборах приняли более 1,5 миллиона человек. Явка на онлайн-голосовании превысила 90%, указала ранее Памфилова.

При этом МВД не зафиксировало существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать.