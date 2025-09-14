Российская делегация прибыла в Египет

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что делегацию в аэропорту встретил советник вице-премьера по вопросам международного сотрудничества, бывший посол Египта в Москве Ихаб Наср.

Оверчук рассказал, что данный визит происходит в развитие договоренностей, которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и египетским лидером Абдель Фаттаха ас-Сиси в рамках его визита в Москву.

Вице-премьер добавил, что главами двух государств был обозначен ряд тем, по которым нужно усилить взаимодействие.

8 сентября замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял копии верительных грамот у нового посла Египта в Москве Хамди Шаабана.

В ведомстве уточнили, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества между странами. Отдельное внимание было уделено графику предстоящих совместных мероприятий. Также состоялся обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, добавили в МИД.