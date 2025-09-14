В Конгрессе заявили о готовности ввести санкции против России

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ, передает телеканал CBS News.

Ранее портал Politico сообщил, что ряд конгрессменов планирует увязать новые ограничения против России с законопроектом о финансировании американского правительства.

«Я убеждён, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и время для соответствующих санкций против России уже давно наступило. В Конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого», — отметил Джонсон.

При этом он отметил, что финальное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

«Конгресс действительно не может сделать это [принять закон] по собственной воле, потому что, конечно, президент должен подписать любой принятый нами закон. Поэтому это должно быть партнерство, но мы подчинились главнокомандующему», — заметил спикер.

NYT: США не введут анонсированные Трампом санкции против РФ

Джонсон заметил, что Трамп является сильным и смелым лидером на мировой арене, политиком, который стремится установить мир на всей планете.

По его мнению, глава США сможет использовать опробованные в ходе урегулирования других конфликтов методы с тем, чтобы завершить конфликт на Украине.