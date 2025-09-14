Валуев прокомментировал «обвинения» СБУ

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что его жизнь никак не изменится после информации о том, что Служба безопасности Украины объявила его в «розыск». Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что не придал значения этому факту.

«Зачем мне что-то думать по этому поводу? Думаю, что в моей жизни ничего не меняется», ― сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила Валуеву «обвинения» в «посягательстве на территориальную целостность Украины».